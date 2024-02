FDI, CONGRESSO CITTADINO DI NAPOLI CON DUE CANDIDATI: DIEGO MILITERNI E MARCO NONNO

Anche la Città di Napoli, ultima in ordine di tempo, si appresta a celebrare il Congresso Cittadino di Fratelli d’Italia che concluderà il ciclo delle assemblee elettive in tutta la Regione Campania. L’appuntamento è per domenica 18 Febbraio quando a contendersi il ruolo di Coordinatore Cittadino di Napoli del partito di Giorgia Meloni saranno Diego Militerni e Marco Nonno. Cosi’ come accaduto per i Congressi di Avellino e della Provincia di Napoli, non ci sarà una candidatura unitaria per il Coordinamento Cittadino ma una doppia candidatura sulla quale i tesserati di Napoli città avranno la possibilità di scegliere.

