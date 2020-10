FISCIANO, COMUNALI 2021. NASCE IL MOVIMENTO “FISCIANO EUROPEA” PER LE PROSSIME AMMINISTRATIVE

Nasce “Fisciano Europea”. Il neonato movimento politico sarà presente alle elezioni amministrative della Città di Fisciano della prossima primavera 2021.

Lo si apprende dal profilo facebook Fisciano Europea, in cui sono stati annunciati gli obiettivi programmatici generali e l’inizio dei lavori per la formazione della lista.

“Una proposta – si legge – che guarda ai giovani, agli studenti, al sociale, ai professionisti del territorio e a chi vuole partecipare e contribuire allo sviluppo socioeconomico del Comune di Fisciano”.

Fisciano Europea si propone come “una nuova opzione politica per i cittadini fiscianesi”, mettendo al centro della sua azione temi come “l’ambiente, la tutela del territorio, l’inclusione sociale, la cultura e i fondi europei per completare la realizzazione di una città più bella, più verde e più dinamica e con una qualità della vita all’altezza di una smart city europea”.