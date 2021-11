FISCIANO. COMUNE E PRO LOCO INSIEME PER UNA PANCHINA ROSSA

“Abbiamo inaugurato, stasera, in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, in collaborazione con La Pro Loco Fiscianese, una 𝙋𝘼𝙉𝘾𝙃𝙄𝙉𝘼 𝙍𝙊𝙎𝙎𝘼, quale simbolo per mantenere alta l’attenzione su questo tragico fenomeno e per ricordare tutte le vittime di femminicidio.”

Lo scrive il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa.

Ringraziamo il Giordano Team Sport che ha curato lo stage di difesa personale svoltosi dopo la cerimonia, di inaugurazione, presso l’Oratorio dell’Immacolata Concezione a Penta.

Non smetteremo mai di far sentire la nostra vicinanza a tutte le donne in difficoltà o che si sentono in pericolo, mettendo in pratica tutto quello che è di nostra competenza, affinché la violenza nei loro confronti ed in generale qualsiasi tipo di violenza, cessi.