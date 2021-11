PROVINCIALI 2021. I NOMI DELLA LISTA DEL PARTITO DEMOCRATICO, MISTERO SULLE DONNE

Mancano le donne ! E’ l’allarme che riguarda la lista del Partito Democratico, ma anche le altre compagini che si preparano ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Provinciali 2021, in programma il prossimo 18 Dicembre. Intanto, nella lista del PD, sembrano già definite le candidature al maschile: sindaci in campo con Francesco Morra (Sindaco di Pellezzano) e Martino D’Onofrio (Sindaco di Montecorvino Rovella. Nel segno della continuità, con le candidature del sindaco di Centola-Palinuro Carmelo Stanziola e dell’ex Vice Presidente della Provincia Luca Cerretani. Da Salerno quasi certa la candidatura del consigliere comunale dei Progressisti Rocco Galdi, mentre da Baronissi arriva il nome del Consigliere Comunale Antonio Rocco. E le donne ? Nulla, o quasi, si sa intorno alle 7 candidature femminili che, per legge, il Partito Democratico, come tutti i partiti che presentano una lista a 16 candidati, dovranno inserire nell’elenco da depositare entro e non oltre le 12:00 di domenica 28 Novembre.

