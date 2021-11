REGIONE CAMPANIA. DE LUCA SPINGE PER LA DAD A SCUOLA DAL PROSSIMO 8 DICEMBRE

Una proposta avanzata al Governo ed alle altre Regioni ma che, in ultima analisi, potrebbe essere assunta anche solo ed esclusivamente per la Campania: d’altronde, il Presidente De Luca non è nuovo ad iniziative che non seguono la linea nazionale, ma questa volta non c’entrano le mascherine all’aperto ma le scuole. L’idea, presentata nei giorni scorsi, è quella di anticipare di 10 giorni le festività natalizie ed avviare, a partire dal prossimo 8 Dicembre, la Didattica a distanza nelle scuole della Campania, per fronteggiare il rischio di contagi in classe, proprio alla vigilia delle festività natalizie. Sarebbe una decisione coraggiosa, soprattutto alla luce della recente Sentenza del Tar Campania che ha definito illegittime le ordinanze di chiusura delle scuole con l’obbligo della Dad, emanate da De Luca da Ottobre del 2020.

