Con apposita ordinanza ho disposto, questa mattina, il rinvio dell’apertura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado al 28 settembre.

Lo annuncia Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano.

Tale decisione risponde alla necessità di garantire l’avvio dell’ anno scolastico in condizioni di sicurezza e, soprattutto, nel pieno rispetto delle regole per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Il nostro impegno non si ferma!