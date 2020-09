E’ la Provincia di Napoli a conquistare il primato per l’affluenza alle urne che, su base regionale, ha superato il 55%: in Provincia di Napoli il dato è stato del 58%, poi Caserta con il 56%, Salerno con il 52%, Avellino con il 50% e, ultima in Campania, la Provincia di Benevento dove si è raggiunto il 49% dei votanti.

Share on: WhatsApp