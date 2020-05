FISCIANO. L’ANNUNCIO DEL SINDACO SESSA: “GUARITO ANCHE L’ULTIMO MALATO DI COVID 19”

Sono felice di darvi una bella notizia.

Vi comunico che il nostro concittadino della frazione Lancusi, positivo al tampone del covid-19 lo scorso 1 aprile, è finalmente risultato negativo ai due tamponi a cui è stato sottoposto, come da protocollo.

Abbiamo ricevuto comunicazione dall’Asl che ne ha certificato la guarigione.Lo annuncia Vincenzo Sessa, Sindaco del Comune di Fisciano.

Al momento non abbiamo in Città nessun caso di positività al virus, ma questo non deve portarci in nessun modo a vivere con leggerezza un momento che resta, comunque, delicato.

Il virus non è stato debellato!

