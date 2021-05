FMTS: GIORNATA DEDICATA AL RECLUTAMENTO DI PERSONALE PER IL SETTORE TURISMO

Giovedì 13 maggio, dalle ore 8:45, presso la sede di Fmts Group (via Leonardo da Vinci 17/A – Pontecagnano Faiano) si terrà la seconda edizione del Food Recruiting Day. Un’importante occasione per quanti sono in cerca di prima occupazione ma anche per quanti hanno necessità di ricollocarsi.

Il Food Recruiting Day di Fmts Lavoro è una giornata dedicata al reclutamento di particolari professionalità, in determinati periodi dell’anno. Nello specifico, in questa edizione, si cercano professionisti nel campo del turismo (come ad esempio receptionist, barman, bartender, spiaggini) e della ristorazione (dagli addetti all’accoglienza, ai cassieri, ai baristi), ma anche personale di cucina e di sala.

L’appuntamento nasce dall’esigenza di far incontrare i candidati con le aziende alla ricerca di profili dedicati. La scelta di questa metodologia di selezione si è rivelata particolarmente adeguata perché punta a far conoscere il candidato nel contesto di gruppo, potendo misurare, in modo più mirato, l’adeguatezza alle diverse brigate di sala e di cucina coinvolte nelle selezioni.

Di seguito il programma della giornata. Raccolte le candidature, prima dell’evento, si procederà con i colloqui telefonici, durante i quali saranno assegnate ad ogni candidato una delle seguenti categorie: professionalità turistiche, professionalità della ristorazione; personale di sala diviso in High, Middle, Low e Personale di cucina diviso in High, Middle, Low.

Dopo la registrazione ci sarà la presentazione del programma; a seguire i colloqui di gruppo, la presentazione delle aziende clienti/partner, un break e in chiusura i colloqui con le aziende.