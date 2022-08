FORZA ITALIA. A CASA USCENTI E CLASSE DIRIGENTE: SALERNO CANCELLATA DALLA MAPPA

Dai parlamentari uscenti Nicola Acunzo e Marzia Ferraioli, passando per chi, alle ultime regionali 2020, ci aveva messo la faccia come Roberto Celano, Lello Ciccone, Costabile Spinelli: tutti a casa, tutti semplici spettatori per la prossima campagna elettorale per le Politiche 2022. Forza Italia dimentica Salerno e cancella tutta la classe dirigente del partito che, da anni, lavora sul territorio, lasciando fuori dalle liste tutti coloro che, in un modo o nell’altro, potevano rappresentare un territorio vasto, come la Provincia di Salerno, che negli anni passati, soprattutto in occasione delle elezioni politiche, non ha mai fatto mancare il proprio contributo elettorale al partito di Silvio Berlusconi. Adesso, senza un Coordinatore Provinciale, senza una sede fissa e sempre aperta, senza un candidato o una candidata presente alla prossima tornata elettorale (c’è solo Teresa Formisano al numero 4 della lista), sarà una campagna elettorale dai toni completamente diversi. Sicuramente, piu’ flebili di quelli del passato.

