NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “IN CAMPO PER LE POLITICHE, POSSIAMO VINCERE INSIEME”

Sarò in campo alle #elezionipolitiche del #25settembre , dunque. Lo sarò al terzo posto del listino proporzionale, nel Collegio #Campania 2-02, che comprende le province di #Salerno #Avellino . Capolista sarà l’On. Edmondo Cirielli. Al secondo posto, la collega Eleonora Pace, Consigliere regionale in Umbria, candidata però anche in altri due collegi. Ed è proprio questa circostanza a rendere la mia elezione ancora più concreta.

Ecco perché è una sfida possibile ed ecco perché sono in campo per vincere, per crescere insieme alle tante persone che, in questi anni, hanno accompagnato e sostenuto il mio impegno politico.