AVELLINO. CARMINE DE ANGELIS CANDIDATO AL SENATO CON LA LISTA DI FORZA ITALIA

Sono candidato per Forza Italia al Senato della Repubblica Campania 2.

Le candidature rappresentano un territorio, una prospettiva. Sono anche un segno di riconoscimento per una storia che e’ di competenza. Lotterò per il mio partito che rappresento come coordinatore provinciale, cercherò il consenso non per una posizione ma per rivendicare una battaglia per lo sviluppo e la crescita attraverso una saggia esperienza in materia di Fondi europei.

Lo annuncia il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Avellino Carmine De Angelis.

Un dettagliato programma con voci di spesa, copertura e assi prospettici sara’ presentato dal sottoscritto.

I nostri territori hanno fame di riscatto.