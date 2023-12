FORZA ITALIA SALERNO, CONGRESSO RINVIATO AL 28 GENNAIO: IL RETROSCENA

Dal 21 al 28 Gennaio, solo una settimana in piu’, 7 giorni che stanno provocando molte polemiche all’interno di Forza Italia Salerno: la decisione di rinviare, di una settimana, la celebrazione del congresso provinciale del partito degli azzurri in Provincia di Salerno nasconde, anche, un importante retroscena. Nella settimana, infatti, che va dal 21 al 28 è attesa la pronuncia della sentenza nel processo che vede coinvolto, come imputato, l’attuale Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti che, del Congresso Provinciale di Forza Italia, potrebbe essere un protagonista di primo piano. La prudenza dei dirigenti regionali e provinciali ha portato, dunque, alla decisione di attendere il responso della magistratura prima di avviare la macchina organizzativa del congresso provinciale di Forza Italia, il primo dopo la scomparsa di Berlusconi, il primo con il peso specifico delle tessere sottoscritte nei mesi scorsi sul territorio dell’intera provincia di Salerno.

