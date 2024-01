FORZA ITALIA SALERNO. E’ IL GIORNO DI ROBERTO CELANO CHE PUNTA SUI TERRITORI

Ruota tutta attorno all’importanza ed al valore dei territori la relazione che il candidato unico alla carica di Coordinatore Provinciale Roberto Celano pronuncerà, questa mattina, all’interno dei saloni del Polo Nautico di Salerno, per presentare la sua mozione che sarà votata all’unanimità dall’assemblea degli iscritti di Forza Italia. Celano, consigliere comunale di Salerno, già Responsabile Regionale di Forza Italia per gli Enti Locali si appresta a diventare il primo Coordinatore Provinciale del partito eletto dalla base degli iscritti, dopo i tantissimi commissari nominati direttamente dal Presidente Silvio Berlusconi. Una grande responsabilità per Celano che avrà anche il delicato compito di traghettare il partito verso le Europee 2024 ma anche verso le Comunali della prossima primavera, quando si voterà in tanti comuni a partire da Baronissi, Sarno, Nocera Superiore e Capaccio, senza dimenticare San Marzano sul Sarno dove Forza Italia governava con il Sindaco Zuottolo prima della sua decadenza per la sfiducia della maggioranza dei consiglieri comunali.

