SALERNO. TUTTO PRONTO PER IL CONGRESSO PROVINCIALE DI FORZA ITALIA

Per la prima volta nella storia – fatta eccezione per la parentesi del Pdl – i Forzisti della Provincia di Salerno si apprestano ad affrontare il congresso provinciale per l’elezione del Coordinatore. Un confronto che, considerata la mozione unica che porta al nome di Roberto Celano, è stato molto piu’ vivace prima del congresso, in programma domani mattina al Polo Nautico di Salerno, a partire dalle 10:00, che all’interno dell’assemblea elettiva che sarà una semplice consacrazione del nome unitario attorno al quale il partito si è ritrovato. Al congresso, presieduto dal parlamentare azzurro Maurizio Gasparri, prenderanno parte anche gli europarlamentari Lucia Vuolo e Fulvio Martusciello, insieme ai parlamentari Franco Silvestro e Tullio Ferrante.

Share on: WhatsApp