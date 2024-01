RIUNIONE PROVINCIALE DEL M5S A SALERNO CON TRIDICO E L’EUROPARLAMENTARE FURORE

“Questo evento segna il secondo appuntamento ufficiale del Movimento, che ha avviato una campagna di ristrutturazione lo scorso anno, a gennaio. Il Movimento si sta radicando in maniera sempre più organizzata e strutturata sui territori, con già dieci gruppi territoriali costituiti nella provincia di Salerno. Siamo vicini ai cittadini e alle loro necessità, e questo radicamento crescente ci prepara alle prossime competizioni elettorali” ha commentato la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

All’assemblea provinciale hanno partecipato importanti figure del Movimento, tra cui il già Presidente Inps Pasquale Tridico, il Deputato Agostino Santillo, l’Eurodeputato Mario Furore, i Senatori Anna Bilotti e Francesco Castiello, nonché i Consiglieri Comunali della provincia.

“La Campania conta attualmente 3500 iscritti al Movimento 5 Stelle e oltre 30 gruppi territoriali formati, con la provincia di Salerno in prima linea in questo processo di radicamento. Il sostegno e l’entusiasmo degli attivisti sono il cuore pulsante del Movimento, che continua a crescere e a rafforzarsi sotto il nuovo corso del presidente Conte”. A dirlo è il Coordinatore regionale del Movimento 5 stelle in Campania Salvatore Micillo.

Pasquale Tridico, già Presidente dell’INPS, ha dichiarato durante la riunione provinciale del Movimento 5 Stelle a Salerno che attualmente ci sono temi di grandissima rilevanza, non solo riguardanti il reddito di cittadinanza. Ha evidenziato che nel recente pagamento dell’Istituto, meno di 300 mila persone hanno ricevuto tale supporto, mentre rimangono escluse 700 mila famiglie, corrispondenti a 932 mila persone, secondo le stime di Bankitalia. Tridico ha criticato questa situazione definendola un risparmio di 4 o 5 miliardi sulla pelle degli ultimi, soprattutto considerando le necessità del Sud che richiederebbero un maggiore sostegno.

Mario Furore, europarlamentare uscente e partecipante alla riunione provinciale del Movimento 5 Stelle a Salerno, ha espresso la sua soddisfazione per il grande momento di partecipazione riscontrato. Ha dichiarato di essere attivamente coinvolto nella stimolazione dei gruppi territoriali affinché contribuiscano alla scrittura del programma per le prossime elezioni europee. Furore ha sottolineato l’importanza di presentarsi agli italiani con un programma serio e coerente, come il Movimento ha sempre fatto, e si è impegnato a smontare tutte le affermazioni false e ingannevoli propagate dalla Meloni.