FORZA ITALIA SALERNO: LA CENA DI AUGURI NATALIZI PER SPEGNERE GLI ANIMI IN VISTA DEL CONGRESSO

“Volemose bene, almeno a Natale”: Forza Italia Salerno, domani, in un noto locale della zona orientale della città, alla presenza del Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, sarà a tavola, per una cena autofinanziata organizzata per salutare il Natale e per provare a stemperare gli animi – già abbastanza accesi – in vista del congresso provinciale, programmato per il prossimo 28 Gennaio. A volere l’evento è stato il neo coordinatore cittadino Giuseppe Fauceglia che spera, dinanzi ad una bella fetta di panettone, di poter trovare l’unità tra i diversi iscritti e dirigenti del partito della città di Salerno.

Share on: WhatsApp