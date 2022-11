FRANCESCO MORRA: “MALTEMPO CILENTO, ORA SERVE INTERVENTO STRAORDINARIO DEL GOVERNO”

“Alla popolazione del Cilento la semplice solidarietà non basta. Da Sindaco, sul mio territorio, ho vissuto momenti difficili legati proprio alle piogge violente ed a quanto possono provocare sul territorio: oggi, grazie a Dio, non contiamo vittime ma solo danni materiali, ma questo non mi impedisce di fare una riflessione che, spero, possa essere condivisa da tanti altri amministratori locali.”

Lo scrive Francesco Morra, Sindaco del Comune di Pellezzano e Consigliere Provinciale.

Siamo dinanzi ad una situazione straordinaria – legata al cambiamento climatico – che da soli non possiamo fronteggiare: c’è bisogno – ed è questa la sfida dei prossimi anni – di un intervento straordinario, soprattutto economico, per adeguare il nostro territorio alle mutate condizioni climatiche. Il resto sono solo chiacchiere: c’è la necessità di un piano nazionale straordinario di interventi per mettere in sicurezza comuni, strade, scuole ed ogni zona che possa essere a rischio. Lo si faccia presto, noi Sindaci siamo pronti.