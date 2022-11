PRIMARIE DEL PD. BONACCINI C’E’, UFFICIALE LA SUA CANDIDATURA. E DE LUCA COSA FARA’?

Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, questa mattina ha ufficializzato la sua candidatura alla carica di Segretario del Partito Democratico, in vista delle primarie che dovrebbero tenersi il prossimo 19 Febbraio. Un Presidente di Regione in campo, dunque, in attesa, di quello che farà il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, nelle scorse settimane, aveva detto e non detto circa la possibilità di una sua partecipazione alle elezioni per il nuovo Segretario del Partito Democratico. Cosa farà, adesso, De Luca con Bonaccini in campo ? Rilancerà con una sua candidatura a Segretario o, invece, preferirà appoggiarsi ad uno dei nomi in campo ? Ah, saperlo…

