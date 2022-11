GOVERNO MELONI. DOMANI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI LE DELEGHE PER IL VICE EDMONDO CIRIELLI

Verranno ufficializzate, domani, lunedi’ 21 Novembre, nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri, le deleghe per tutti i Vice Ministri, tra cui anche Edmondo Cirielli, Vice Ministro agli Esteri. Secondo le ultime indiscrezioni per il deputato salernitano dovrebbe arrivare la delega alla internazionalizzazione, materia molto importante per alcuni settori dell’economia italiana ed in modo particolare per il mondo del Made in Italy. La decisione di Giorgia Meloni è attesa per domani nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri.

