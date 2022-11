NUNZIO CARPENTIERI: “ACCANTO ALLE COMUNITA’ DI AGROPOLI E DI CASTELLABATE”

Come annunciato nella giornata di ieri, il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri, questa mattina, è stato ad Agropoli ed a Castellabate per incontrare i cittadini e gli amministratori locali dopo la terribile ondata di maltempo che ha provocato enormi danni sul territorio. A Castellabate Carpentieri, insieme a Luisa Maiuri, Costabile Spinelli, Costabile Nicoletti ed al Vice Sindaco Luigi Maurano ha effettuato un sopralluogo all’interno di alcune importanti aziende che, con gli allagamenti di ieri, hanno subito grossi danneggiamenti che ne compromettono la funzionalità.

Ad Agropoli, invece, Carpentieri, accompagnato dai dirigenti di Fdi Angelo Di Spirito, Claudio Pignataro ed Adamo Coppola, ha avuto un colloquio con il Sindaco Roberto Mutalipassi. “Ad entrambe la amministrazioni comunali visitate questa mattina”, ha sottolineato il Consigliere Nunzio Carpentieri, “ho assicurato il mio massimo impegno per sollecitare la dichiarazione dello stato di calamità che deve partire dalla Regione Campania ed essere accolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. C’è bisogno di intervenire con celerità ed immediatezza per salvaguardare abitazioni ed aziende, per mettere in sicurezza i luoghi pubblici, per ripristinare il normale funzionamento del sistema di viabilità di tutta la zona”.