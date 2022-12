FRANCO GIOIA (GAL TERRA E’ VITA): “NUOVI FONDI DALLA REGIONE, AL VIA I BANDI”

Quasi un milione di euro dalla Regione Campania per le attività del Gal Terra è Vita. L’Agenzia di Sviluppo Locale che raggruppa i comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava de’ Tirreni, Fisciano, Pellezzano, Siano e Vietri sul Mare ha ottenuto un importante finanziamento che consentirà di far partire i bandi aperti alle aziende del territorio. Le risorse ammontano a circa 900mila euro. L’accordo è stato sottoscritto negli uffici della Regione Campania di Salerno, alla presenza del dirigente Giuseppe Gorga e della responsabile di misura, Rosanna Lavorgna.

A firmare il decreto di concessione il presidente del Gal, Franco Gioia. Quest’ultimo ha dichiarato: “Un passo avanti importante per rendere ancor più incisiva l’azione del Gal, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Campania nell’ambito del piano 2014-2020. Finalmente si parte con i bandi: siamo costantemente impegnati con le realtà presenti sul territorio per offrire una prospettiva di sviluppo a una terra come la nostra, ricca di potenzialità”.