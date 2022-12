FRANCO MARI (AVS): “PER DIFENDERE REDDITO DI CITTADINANZA C’E’ BISOGNO DI MOBILITAZIONE”

“Ironia della sorte é stato l’emendamento di Noi moderati di Maurizio Lupi a dare il colpo finale al Reddito di cittadinanza. Per fortuna che sono moderati: questo assalto è tipico di una destra estremista. “così Franco Mari, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Lavoro della Camera, il quale aggiunge: “di fatto è stato cancellato, fin da subito, il Rdc per gli occupabili in particolare del Mezzogiorno. Serve una mobilitazione ampia del Paese, che dia forza alla battaglia delle opposizioni in Parlamento”.

