FRATELLI D’ITALIA, AL VIA I CONGRESSI CITTADINI: CI SONO ANCHE SALERNO E SCAFATI

Prima riunione organizzativa, questa mattina, a Scafati, tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia in vista della celebrazione del Congresso Cittadino del partito di Giorgia Meloni: insieme ai dirigenti locali, questa mattina, nel centro dell’Agro, anche il neo Coordinatore Provinciale Giuseppe Fabbricatore, il Senatore Antonio Iannone, la deputata Imma Vietri, il Consigliere Regionale Nunzio Carpentieri. All’ordine del giorno la ripartenza del partito dopo il clamoroso flop alle ultime amministrative con il candidato Salvati giunto quinto su cinque candidati in campo. Non c’è solo Scafati tra i comuni dove Fdi celebrerà il Congresso Cittadino nel corso delle prossime settimane: elezioni in arrivo anche per il Comune di Salerno, ma anche per altri centri della Provincia di Salerno dove è stato costituito, solo di recente, il nuovo Circolo di Fdi. Complessivamente, i numeri del 2023 dicono che Fratelli d’Italia su 158 comuni in Provincia di Salerno ha ben 108 circoli costituiti.

