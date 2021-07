In tutta la Campania, come nel resto d’Italia, Fratelli d’Italia ha allestito, nel corso del fine settimana, banchetti informativi sul territorio per illustrare le ragioni del NO al Disegno di Legge Zan che, il prossimo 13 luglio, arriverà in aula al Senato. Anche in Provincia di Salerno allestiti ben 7 gazebo.

