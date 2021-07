SALERNO. TOFALO (M5S): “ALMENO UNA O PIU’ LISTE ALLE COMUNALI PER UNA NUOVA SALERNO”

Mostra il timbro per autenticare le firme a sostegno delle liste ed annuncia anche la presenza di “una o piu’ liste per una nuova Salerno”. Il deputato del M5S Angelo Tofalo, che da tempo sta conducendo le trattative nel comune di Salerno, non parla di una lista con il simbolo ma di un progetto collegato a quello del M5S.

“Nonostante i momenti complicati che il MoVimento 5 Stelle sta attraversando a livello nazionale,” scrive Tofalo sulla sua pagina Fb, ” alle prossime elezioni locali la nostra città avrà sicuramente una lista (forse anche più di una) in cui, al di là dei simboli, confluiranno le esperienze e le competenze di chi ha in mente un modello nuovo per Salerno, con un’amministrazione capace di mettere al centro ogni giorno le esigenze del cittadino, superando le concezioni arcaiche di coloro i quali, in tutti questi anni, hanno utilizzato la città per gonfiare la propria immagine personale e perseguire esclusivamente i propri interessi.”