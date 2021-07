NURSIND SALERNO: “CONTAGI IN AUMENTO, CHIUDERE I PLESSI OSPEDALIERI AI VISITATORI”

Il Segretario Provinciale del Sindacato Nursind Salerno Biagio Tomasco, con una nota inviata ai vertici dell’Asl di Salerno, alla luce degli aumenti nel numero dei contagi, anche tra gli operatori sanitari e tra i pazienti delle strutture ospedaliere, chiede di adottare, con immediatezza, come fatto nei mesi scorsi, il provvedimento di chiusura ai visitatori di tutti i plessi ospedalieri.

“E’ evidente”, scrive nella nota Tomasco, “che la guardia non debba e non possa essere abbassata, anche e soprattutto in relazione alla poca accortezza di numerosi cittadini che continuano ad ignorare l’appello alla vaccinazione ed al mantenimento delle regole basilari”.