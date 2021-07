BATTIPAGLIA. DI CUNZOLO PRESENTA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO CON 5 LISTE

Conferenza stampa dell’architetto Brunello Di Cunzolo, candidato sindaco al Consiglio Comunale

della città di Battipaglia alle prossime elezioni Amministrative 2021.

Il professionista battipagliese presenterà ai mass media i simboli delle 5 liste che lo sosterranno in

campagna elettorale:

#brunellodicunzolosindaco, #stranoamore, #borbonibattipaglia, #rivoluzionevoluzionebattipagliese, #eretici,

#NuovoPSI.

All’iniziativa parteciperanno gli amici che hanno aderito al progetto di governo, alcuni candidati al

Civico Consesso, esponenti del mondo sociale, culturale e civile.

L’architetto Brunello Di Cunzolo illustrerà anche i punti fondamentali del programma elettorale che

sottoporrà al vaglio degli elettori.

Una visione di città futura, intrisa di novità e soprattutto di occasioni per rilanciare lo sviluppo

economico di Battipaglia.

L’appuntamento è per lunedì 12 luglio p.v. in Via Italia tra i tavoli del Dolce Vita Cafè.