Ha girato, in lungo ed in largo, la Provincia di Salerno a bordo del suo fidato scooter, per una campagna elettorale in piena estate. Gennaro Aievoli, Vice Sindaco di San Cipriano Picentino ed oggi candidato al Consiglio Regionale con la Lista Liberaldemocratici-Moderati con De Luca, continua, anche negli ultimi giorni di incontri con gli elettori, ad affidarsi al trasporto su due ruote.

