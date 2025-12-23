GENNARO SANGIULIANO (FDI): “FICO, VASO DI TERRACOTTA TRA I VASI DI FERRO”

“La Campania non ha ancora una giunta e difficilmente l’avrà prima di Natale, questo mentre il Veneto, dove ha vinto il centrodestra, ha un governo operativo. Non è una polemica ma una constatazione della realtà. In queste ore, il presidente Fico mi appare un vaso di terracotta stretto tra due vasi di ferro, che con le loro pressioni e richieste gli impediscono di adempiere alle sue funzioni e dare un governo a una Regione assillata da molte emergenze”. Così in una nota Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Campania.

