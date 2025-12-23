CONSIGLIO REGIONALE. CENTRO DESTRA, PER UFFICIO PRESIDENZA FABBRICATORE, ZANNINI E ROSTAN

Giuseppe Fabbricatore (Fratelli d’Italia) per il ruolo di Vice Presidente del Consiglio, Giovanni Zannini (Forza Italia) per il ruolo di Questore e Michela Rostan (Lega) come Segretario d’Aula. Saranno questi i nomi che il Centro Destra in Consiglio Regionale formulerà e voterà in occasione della prima seduta del Consiglio Regionale della Campania, in programma per lunedi’ 29 Dicembre, a partire dalle 11:00.

L’accordo tra le forze di Centro destra, che hanno sostenuto alle Regionali del 23 e 24 Novembre la candidatura di Edmondo Cirielli alla carica di Presidente della Regione Campania, si ferma, almeno per il momento, ai ruoli all’interno dell’Ufficio di Presidenza. Solo successivamente, non prima del mese di Febbraio, si andrà a discutere delle Presidenze delle Commissioni Speciali che spettano, interamente, alle forze di opposizione.