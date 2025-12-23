GIUNTA FICO: I NOMI DEL PARTITO DEMOCRATICO SONO CASILLO, CUOMO E SANTANIELLO

Spunta il nome della dirigente della Regione Campania Roberta Santaniello nella composizione della Giunta del Presidente Roberto Fico: il Pd della Campania avrebbe raggiunto una intesa proponendo al neo Governatore i nomi di Mario Casillo, Enzo Cuomo, attualmente Sindaco di Portici e della dirigente Regionale Roberta Santaniello, originaria della Provincia di Avellino. Il tetris della Giunta, dunque, si va chiudendo e, a quanto si apprende, già nelle prossime ore, Roberto Fico potrebbe firmare i Decreti per la nomina dei nuovi assessori Regionali, anche in vista della celebrazione del primo Consiglio Regionale, in programma per lunedi’ 29 Dicembre. Trovata l’intesa anche sul nome del Presidente del Consiglio che dovrebbe essere Massimiliano Manfredi con il trasferimento di Maurizio Petracca alla guida della Commissione Sanità della Regione Campania.

