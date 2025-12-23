PROVINCIALI 2026. ANTONIO SOMMA (FDI): “RAFFORZARE COLLABORAZIONE TRA COMUNI E PROVINCIA”

“Ho deciso di mettere a disposizione della comunità provinciale l’esperienza maturata in questi anni di amministrazione con l’impegno di rappresentare con serietà, equilibrio e concretezza le istanze dei territori, sostenendo le amministrazioni comunali e contribuendo a costruire una Provincia più vicina ai cittadini.”

E’ quanto dichiara il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma, candidato alle prossime elezioni Provinciali nella lista di Fratelli d’Italia.

Considerata l’attuale situazione politica delle province a causa della scellerata riforma Del Rio, la candidatura nasce con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione istituzionale tra i Comuni e l’Ente Provincia, ponendo al centro sviluppo del territorio, infrastrutture, scuole superiori, viabilità, ambiente, servizi ai cittadini e sostegno agli enti locali. Qualora verrò scelto porterò in Provincia la voce dei sindaci, degli amministratori e delle comunità che ogni giorno affrontano problemi reali, convinto che solo attraverso il dialogo e il lavoro condiviso sia possibile dare risposte efficaci ai territori. Nel ringraziare quanti mi esprimeranno la loro fiducia, nel frattempo un ringraziamento particolare va a quanti mi hanno consentito questa possibilità a partire dal Viceministro Cirielli, al Sottosegretario Iannone, agli onorevoli Vietri e Fabbricatore ma anche a tutti i dirigenti provinciali del partito ed ai tanti che mi hanno spinto verso questa scelta. Il mio auspicio è che, a partire dalla mia città, ci sia un importante sostegno verso la proposta che mi onoro di rappresentare che emerga dal territorio superando gli steccati partitici. Avanti tutta avanti tutti