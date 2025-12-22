GIANPIERO ZINZI (LEGA): “DAL MINISTERO DI SALVINI IN ARRIVO FONDI PER LE CHIESE IN CAMPANIA”

“In arrivo dal Mit per la Campania oltre 4,3 milioni di euro per la manutenzione e la riqualificazione di chiese ed edifici di culto. Il ministro Matteo Salvini ha firmato il decreto che stanzia risorse per il triennio 2025-2027 e che serviranno per interventi importanti da realizzare così come richiesto dalle parrocchie, diocesi e altri Enti di Culto su immobili che oltre a rivestire un ruolo fondamentale nella vita religiosa della nostra regione rappresentano storia, arte, memoria, tradizioni che vanno custodite. Per la provincia di Salerno, le risorse saranno impiegate per il Santuario di Santa Sofia in Poderia (Comune di Celle di Bulgheria), per la Chiesa Maria SS Potentissima in Acquavena (Comune di Roccagloriosa), per la Chiesa di Sant’Alfonso (Comune di Marina di Camerota), per il Santuario di Santa Maria della Stella (Comune di Casaletto Spartano). Per la provincia di Napoli, il finanziamento arriverà per la Chiesa di San Pietro a Calastro (Torre del Greco), la Parrocchia di S. Maria Assunta e San Catello (Castellammare di Stabia), il Monastero di San Paolo delle Monache Benedettine (Comune di Massa Lubrense), la Chiesa Maria SS del Buonconsiglio (Comune di Sant’Antonio Abate), la Chiesa di Maria Santissima del Carmine delle Fontanelle e la Chiesa dei Crociferi a Santa Maria della Sanità (Napoli). Per quanto riguarda Benevento, la Chiesa di Santa Maria della Sanità in San Lorenzello. Nella provincia di Caserta, la Parrocchia di S. Vincenzo Martire in Briano (città di Caserta) e la Chiesa di Santa Maria della Libera (Comune di Marcianise). Ancora una volta, il ministro Salvini e la Lega dimostrano grande attenzione per la nostra Campania”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.