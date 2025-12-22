GIUNTA FICO, E’ IL MOMENTO DELLE SCELTE: IL PRIMO CONSIGLIO REGIONALE SEMPRE PIU’ VICINO

Manca meno di una settimana all’appuntamento con il primo Consiglio Regionale della Campania, dopo il voto del 23 e del 24 Novembre. Lunedi’ prossimo, il 29 Dicembre, la maggioranza che ha sostenuto l’elezione del Presidente Roberto Fico sarà chiamata ad eleggere il nuovo Presidente del Consiglio Regionale, ma anche tutti i componenti dell’Ufficio di Presidenza. E’ per questo che Fico, chiuso il giro di consultazioni con i rappresentanti dei partiti che fanno parte della sua ampia coalizione, già nelle prossime ore potrebbe dare vita alla Giunta Regionale, cosi’ da blindare il voto in occasione della prima seduta del Consiglio Regionale della Campania. A pancia piena e, soprattutto, ad assessori nominati si potrebbe evitare un antipatico siparietto di schede bianche o di candidati di bandiera. Le prossime ore saranno decisive e, d’altro canto, appena qualche giorno fa, era stato lo stesso Roberto Fico ad annunciare di voler lavorare anche il giorno di Natale per la Regione Campania.

Share on: WhatsApp