SANITA’ IN CAMPANIA. A ROMA INCONTRO TRA ROBERTO FICO ED IL MINISTRO SCHILLACI

Il Presidente della Regione Campania Roberto FICO ha incontrato questa mattina a Roma il Ministro della Salute Orazio Schillaci. “Ringrazio il ministro Schillaci per la disponibilità e il confronto. È stato un incontro cordiale e proficuo. In un clima costruttivo ci siamo confrontati sulle priorità in materia sanitaria per la Campania. La direzione da seguire è quella di una concreta ed efficace collaborazione istituzionale con l’obiettivo di rafforzare il sistema sanitario regionale, anche in relazione al percorso di uscita dal Piano di rientro” ha detto Fico.

Share on: WhatsApp