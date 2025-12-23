SANITA’ IN CAMPANIA. A ROMA INCONTRO TRA ROBERTO FICO ED IL MINISTRO SCHILLACI

Il Presidente della Regione Campania Roberto FICO ha incontrato questa mattina a Roma il Ministro della Salute Orazio Schillaci. “Ringrazio il ministro Schillaci per la disponibilità e il confronto. È stato un incontro cordiale e proficuo. In un clima costruttivo ci siamo confrontati sulle priorità in materia sanitaria per la Campania. La direzione da seguire è quella di una concreta ed efficace collaborazione istituzionale con l’obiettivo di rafforzare il sistema sanitario regionale, anche in relazione al percorso di uscita dal Piano di rientro” ha detto Fico.

