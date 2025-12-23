CASTEL SAN GIORGIO. IL SINDACO LANZARA: “SCUOLE SICURE, STOP A FAKE NEWS ED ALLARMISMO”

Questa mattina, martedì 23 dicembre, il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara, unitamente ad alcuni dipendenti dell’Ufficio Tecnico Comunale e in presenza del Comandante dei Carabinieri e di alcuni agenti della Polizia Locale, ha effettuato un sopralluogo presso il plesso scolastico di Castelluccio, a seguito di segnalazioni tramite canali social del gruppo Fratelli d’Italia di Castel San Giorgio.

Le immagini diffuse ritraevano un’aula di un asilo nido completamente allagata, con il tetto marcio e colpito da infiltrazioni. Il testo di accompagnamento amplificava la problematica, attribuendo responsabilità all’Amministrazione Comunale, ritenuta inattiva di fronte alla presunta emergenza.

Dal sopralluogo è stato constatato che le immagini erano false e create ad arte, con l’obiettivo di infangare il Comune di Castel San Giorgio e generare allarmismo tra i genitori. Le aule, come evidenziato dalle foto scattate durante la visita, risultano pulite, ordinate e pienamente pronte all’uso.

“É doveroso smentire con forza quanto riportato dal gruppo di opposizione, mettendo in atto ogni azione necessaria a tutela del Comune e dell’Amministrazione Comunale-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara-.

Ai genitori, giustamente preoccupati,ribadisco che la sicurezza e la salute dei bambini rappresentano una priorità assoluta, e nessuno può utilizzare notizie false per creare allarmismo. I plessi scolastici comunali vengono costantemente visionati da tecnici, assessori e consiglieri di riferimento, perché i bambini di oggi saranno gli uomini del domani e l’Amministrazione è pronta a lavorare oggi per garantire loro un futuro migliore.

Comprendo la preoccupazione dei genitori ed è proprio per questo che ho ritenuto doveroso intervenire immediatamente e verificare personalmente lo stato dei luoghi. Le scuole di Castel San Giorgio sono sicure e costantemente controllate. Non consentiremo a nessuno di diffondere notizie false per creare paura e disinformazione. La tutela dei nostri bambini viene prima di ogni polemica politica»-ha concluso il sindaco

Paola Lanzara.

Share on: WhatsApp