A VIETRI SUL MARE GLI AUGURI DI FRATELLI D’ITALIA CON I DIRIGENTI LOCALI

Momento di augurio e di confronto, nella serata di ieri, a Vietri sul Mare, per Fratelli d’Italia. All’evento, organizzato e voluto dal gruppo dirigente territoriale del partito di Giorgia Meloni, presenti il deputato Imma Vietri, il neo Consigliere Regionale Giuseppe Fabbricatore, l’ex Capogruppo in Provincia di Salerno Aniello Gioiella, Antonio Di Stano, responsabile dipartimento sport. Nel corso della serata sono stati affrontati diversi temi, a cominciare dall’imminente congresso cittadino di Fratelli d’Italia a Vietri sul Mare. Focus anche sulle prossime azioni del partito sul territorio del centro della Costiera Amalfitana.

