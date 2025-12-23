BARONISSI. ANNA PETTA: “APPROVATO BILANCIO DI PREVISIONE 2026, CONTI IN ORDINE”

Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, gli strumenti fondamentali che definiscono le linee strategiche, economiche e operative dell’Ente per il prossimo triennio. Un bilancio che si caratterizza per solidità finanziaria, rispetto rigoroso delle norme contabili e una forte impronta politica coerente con il programma di mandato dell’Amministrazione.

Il documento finanziario è stato redatto nel rispetto delle tempistiche fissate dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, consentendo all’Ente di programmare con anticipo ed evitare il ricorso all’esercizio provvisorio. Pur trattandosi di un bilancio definito “tecnico”, esso recepisce pienamente gli obiettivi strategici dell’Amministrazione, risultando a tutti gli effetti un bilancio politico, orientato allo sviluppo e al benessere della comunità.

Il bilancio di previsione ammonta complessivamente a 13,9 milioni di euro per la spesa corrente, mentre le spese di investimento superano i 15,9 milioni di euro, grazie a un importante mix di risorse comunali, finanziamenti regionali, fondi statali e PNRR. Le aliquote dei tributi comunali restano invariate, a conferma della volontà dell’Amministrazione di non gravare ulteriormente sui cittadini.

“Questo bilancio rappresenta un atto di grande responsabilità amministrativa e politica – dichiara la Sindaca Anna Petta –. Garantiamo equilibrio dei conti, nessun aumento delle tasse e al tempo stesso investiamo su scuola, sociale, sicurezza del territorio, cultura, sport e manutenzione diffusa. È un bilancio che protegge le fasce più fragili, sostiene le famiglie e guarda con concretezza allo sviluppo futuro di Baronissi”.

Particolare attenzione è stata riservata ai servizi sociali, con il mantenimento dei trasferimenti al Consorzio Sociale e il finanziamento di interventi a favore di minori, anziani e persone in difficoltà. Confermati i fondi per il sostegno economico alle famiglie, le borse lavoro, i progetti di inclusione e socializzazione, il taxi sociale e le iniziative dedicate alle politiche giovanili e alle pari opportunità.

Importanti risorse sono destinate anche alla scuola e ai servizi scolastici, con interventi di manutenzione, supporto ai progetti educativi e grandi opere di edilizia scolastica finanziati con fondi PNRR, tra cui l’intervento sull’edificio scolastico di Saragnano e l’ampliamento della scuola dell’infanzia di Orignano.