PROVINCIALI 2026. VIRGINIA VILLANI (M5S): “SIAMO IN CAMPO CON LISTA CIVICHE IN RETE”

In vista delle elezioni provinciali del prossimo 11 gennaio, il Movimento 5 Stelle di Salerno conferma la propria presenza attiva nella vita politica locale, partecipando all’appuntamento elettorale attraverso una lista civica che unisce forze politiche diverse e realtà civiche territoriali. Il progetto nasce dalla volontà di costruire una collaborazione ampia e trasversale, capace di mettere al centro del dibattito le esigenze dei cittadini e lo sviluppo del territorio.

Il Movimento 5 Stelle sarà rappresentato dalla candidata Iolanda Molinaro, che porterà in lista i valori di trasparenza, partecipazione e innovazione propri del Movimento. La lista civica vede la partecipazione di Casa Riformista-Italia Viva, Azione e la civica Fico Presidente, dando vita a un percorso condiviso volto al rinnovamento e alla concretezza delle proposte.

«La nostra partecipazione a questa lista civica – dichiara Virginia Villani, coordinatrice provinciale del M5S di Salerno – rappresenta un’occasione importante per portare le istanze del Movimento direttamente all’interno degli organismi provinciali. Crediamo nel dialogo costruttivo tra diverse realtà politiche e civiche, senza rinunciare ai nostri principi: trasparenza, meritocrazia e attenzione alle esigenze dei cittadini. Iolanda e Claudia incarnano perfettamente questo spirito e saranno le nostre portavoce in un percorso che vuole fare della concretezza e del buon governo la cifra distintiva del nostro impegno».

«Siamo convinti – prosegue Villani – che il confronto aperto tra idee diverse, se guidato da valori condivisi, possa produrre risultati concreti per la comunità. La lista civica che abbiamo contribuito a costruire è il frutto di questo approccio: unire competenze, esperienze e visioni per dare ai cittadini di Salerno strumenti efficaci di partecipazione e rappresentanza».