GHERARDO MARENGHI (FDI): “IL COMUNE DIA AIUTI CONCRETI AI RISTORATORI, STOP ALLA TOSAP”

L’Amministrazione comunale non può e non deve essere un rigido strumento di sterile burocrazia, ma piuttosto un elemento di sostegno efficace e costante alle imprese, specie in situazioni drammatiche come quella determinata dal virus.Lo dichiara Gherardo Marenghi, Vice Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia.

Il Comune di Salerno,finora inoperoso al riguardo, prenda esempio dalle tante Amministrazioni virtuose finora attivatesi, magari concedendo ai ristoratori così gravemente colpiti la gratuità dell’occupazione del suolo pubblico per tutto il 2020.Si tratterebbe finalmente di un segnale di reale collaborazione con il mondo della piccola impresa che invoca aiuto e non parole

Share on: WhatsApp