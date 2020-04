E’ iniziata, nella giornata di ieri, la discussione, all’interno della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, del Decreto Legge che stabilisce le finestre per il voto per le Regionali e per le Amministrative. A parlarne, con agendapolitica.it, la relatrice del provvedimento in commissione, la deputata del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti.

