GIALLA, ARANCIONE O ROSSA. LA CAMPANIA FA L’ESAME DI CROMIA AL MINISTERO DELLA SALUTE

Una giornata intera dedicata alla Campania per stabilirne il colore. Una giornata durante la quale il Ministro Roberto Speranza (sfidato a duello pubblico dal Presidente della Regione De Luca), i suoi tecnici ed i super esperti del CTS, dati alla mano, dovranno stabilire il futuro di imprese, ristoranti, aziende e cittadini della Regione Campania. Voci ? Tante, anche perchè il rinvio dell’esame di cromia per la Regione Campania non lascia presagire nulla di buono. De Luca, intanto, punta ad un lockdown per alcuni territori della Campania (vedi Napoli e Caserta) che piu’ degli stanno dimostrando criticità: dovesse scattare il semaforo rosso il lavoro sporco lo farebbe direttamente il Governo con la chiusura quasi totale di tutta la Regione. In caso contrario spetterà al Presidente della Regione adottare provvedimenti tutt’altro che facili da far digerire ad enormi porzioni di popolazione.

