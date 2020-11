PIERO DE LUCA (PD): “CONTENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA VICENDA AEROPORTO”

“Contenti che il Consiglio di Stato abbia dato il via libera all’allungamento della pista dell’Aeroporto di Salerno. Ora al lavoro per completare quanto prima questa infrastruttura strategica.”

Lo scrive in una nota l’on. Piero De Luca



“E’ un ottima notizia- continua il deputato Dem- che conferma la correttezza delle procedure amministrative seguite finora dagli organi competenti e permette di sbloccare finalmente i lavori necessari al completamento di un’opera importante, su cui ho anch’io personalmente profuso un grande impegno nei mesi scorsi.

Le due interrogazioni, la straordinaria forza persuasiva della petizione popolare presentata con il sostegno degli amministratori locali, hanno permesso di tenere alta l’attenzione su un intervento che rischiava di essere bloccato per ragioni politiche incomprensibili. Ora al lavoro per completare quanto prima gli interventi resi possibili grazie a ingenti finanziamenti nazionali e regionali attivati negli anni scorsi e soprattutto grazie alla lungimirante fusione con Gesac operata dalla Regione Campania. L’aeroporto di Salerno- conclude Piero De Luca- è una infrastruttura determinante e strategica per il lavoro e l’economia di tutto il nostro territorio, ci auguriamo che in tempi brevi possano essere realizzati tutti i lavori necessari per il completamento e l’avvio a regime dello scalo”.