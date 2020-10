GIFFONI VALLE PIANA. AL VIA I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RIO SECCO

Rispettare l’ambiente e garantire la sicurezza sono i capisaldi di un Comune lungimirante: Giffoni ancora una volta ha dimostrato di saperlo essere.

Dopo decenni, finalmente prendono il via le operazioni di manutenzione del Rio Secco.

Lo annuncia Antonio Giuliano, Sindaco di Giffoni Valle Piana.

Da questa mattina si è proceduto ad intervenire su tutto l’asse del torrente, partendo dalle frazioni superiori fino ad arrivare a valle, ripulendo l’intera area anche nei pressi del centro cittadino dal materiale di risulta presente dopo il maltempo delle scorse settimane.

Con grande forza e impegno avevo sollecitato negli ultimi giorni le parti interessate affinchè partissero i lavori per risolvere le criticità riscontrate ed acuite dal maltempo delle scorse settimane anche sotto l’aspetto idrogeologico.

Un obiettivo raggiunto, risolvendo un problema atavico per la nostra Città. L’impegno che mi ero preso con i cittadini verrà mantenuto, così da non permettere più che le violenti piogge possano mettere a rischio sia la pubblica che la privata incolumità, impossibilitando i proprietari di poter raggiungere in sicurezza i propri terreni.