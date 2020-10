Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, in relazione alla vicenda che vede coinvolto il dirigente del Comune di Cava de’ Tirreni, Francesco Sorrentino, esprime la massima fiducia nella Magistratura con la certezza che il dott. Sorrentino saprà fornire agli Organi inquirenti ogni chiarimento atto a dimostrare l’estraneità ai fatti contestati.

Nelle more, il concorso oggetto dell’indagine è stato sospeso in via cautelativa.