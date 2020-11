GIFFONI VALLE PIANA. ORDINANZA ANTI COVID 19 DEL SINDACO ANTONIO GIULIANO

Anche a Giffoni Valle Piana (Salerno) il sindaco Antonio Giuliano ha disposto una serie di chiusure di strade e piazze per prevenire assembramenti.

Cari concittadini,

nelle scorse settimane ho più volte chiesto a tutti voi responsabilità e spirito di sacrificio in questo momento così complicato. L’emergenza sanitaria, seppur ancora controllata nella nostra Città, non ammette però passi falsi né la possibilità di perdere ulteriore tempo.

La continua incertezza e la mancata assunzione di responsabilità da parte del Governo non ha fatto altro che diffondere paura e preoccupazione. Una situazione inaccettabile che necessitava di un intervento deciso.

Così, con la solita determinazione che mi contraddistingue nel difendere la nostra Città, questa mattina ho firmato l’Ordinanza Comunale n.38 in vigore da domani, venerdì 13 novembre. Dalle ore 20.00 e fino a nuova disposizione sarà vietato stazionare nelle aree pubbliche (parchi, giardini, piazze e strade), fatta eccezione per il deflusso dei residenti e per i clienti delle attività commerciali legittimamente aperte al pubblico.

Chiedo un ulteriore sacrificio anche alle attività di servizi di ristorazione (bar, pub, pizzerie, ristorante, gelaterie): dalle ore 18 infatti, orario di chiusura, i gestori delle attività dovranno sgomberare le loro aree esterne dagli avventori e clienti, ritirando le eventuali sedute o rendendole inutilizzabili. Resta consentito l’asporto, con attesa in auto, oltre al servizio a domicilio.

Infine, ho deciso di disciplinare anche il mercato domenicale: l’attività settimanale continuerà ma sarà consentito l’accesso solo ed esclusivamente agli operatori commerciali residenti nella nostra Città. Una decisione forte ma fondamentale per tutelare la salute pubblica.

Tutte queste misure sono considerate indispensabili per affrontare senza affanni un’emergenza che non sembra arrestarsi.

Continuiamo insieme a difendere la nostra salute.