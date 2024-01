GIORGIA MELONI, OGGI 47 ANNI: “FESTEGGERO’ ANCHE I MIEI 50 ANNI A PALAZZO CHIGI”

Meloni ha spiegato: “Non so se mi hanno fatto gli auguri Elly Schlein e Matteo Renzi, ma me li ha fatti Giuseppe Conte, all’alba, sono tra i primi che ho letto”. La premier ha affermato anche di aver ricevuto gli auguri di von der Leyen, Sunak e Salvini.

“Ho 1.400 sms inevasi. Io, che ho la tradizione di rispondere a tutti, confesso che non so se riuscirò quest’anno. Grazie a tutti per i messaggi che mi avete inviato, spero di riuscire a rispondere per marzo-aprile – ha ironizzato – oppure potrei non farlo mai. Leggerò tutto, vi voglio bene”, ha proseguito Meloni.