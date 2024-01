FORZA ITALIA CAMPANIA. DAL 20 AL 28, TUTTE LE PROVINCE CHIAMATE AL VOTO NEI CONGRESSI

La Campania Azzurra, quella che tifa e che vota per Forza Italia e che del partito è anche classe dirigente, chiamata al voto, in tutte le Province, per una grande stagione congressuale. Il Coordinamento Regionale di Forza Italia ha, infatti, ufficializzato le date per la celebrazione dei congressi provinciali. Si parte il 20 Gennaio con l’assemblea elettiva di Benevento, il giorno successivo, invece, il 21 Gennaio spazio ai congressi si Caserta, Napoli e Napoli città Metropolitana. Qualche giorno di pausa e poi, dal 27 Gennaio con il Congresso Provinciale di Forza Italia Avellino fino al 28 quando si concluderà a Salerno, con l’assemblea per l’elezione del nuovo Coordinatore Provinciale del partito. In poco piu’ di una settimana Forza Italia rinnoverà tutta la classe dirigente della Regione Campania: l’obiettivo è quello di ottenere un risultato importante alle prossime elezioni Europee del 9 e 10 Giugno.

Share on: WhatsApp