“Primo passo per combattere la denatalità in Campania? De Luca faccia un passo indietro. Da quasi dieci anni, col fallimento su tutta la linea e in ogni settore, è addirittura arrivato a ‘invecchiare’ la popolazione della nostra regione”. Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, annunciando il voto favorevole alla mozione per il contrasto alla denatalità discussa oggi in Aula.

